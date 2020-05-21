البيئة: رفع ٣٠٠ ألف طن مخلفات صلبة ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات الطبية بـ ٢١٢٩ منشأة صحية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقرير متابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الفترة من 31 مارس وحتى الآن، والتي تتضمن دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.









وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه ضمن مهام الوزارة في دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، تم المرور خلال تلك الفترة على ٢١٢٩ منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، حيث تتابع لجان المرور بشكل مستمر تلافى الملاحظات المرصودة بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات ومديرى المستشفيات الجامعية.









وقالت إنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها والتخلص منها بشكل آمن، وتم تدريب ١١٢ مدربا بـ ١٥ محافظة على برنامج الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية بما فيه تداول النفايات الطبية، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات ٥٩٨ من العاملين بالمنشآت الصحية بمحافظات القاهرة والشرقية والغربية، وذلك لضمان فاعلية جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعيين مسئولى النفايات الطبية بالمستسفيات الجامعية والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وإدخال بياناتها على الموقع الإلكترونى الذى أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية.











كما لفتت الوزيرة إلى أنه في ظل التوسع في تخصيص مواقع ومستشفيات للعزل الصحي، تم التنسيق مع وزارتى السياحة والشباب والرياضة حول كيفية التعامل مع المخلفات الطبية فى المدن الشبابية والفنادق المخصصة للعزل، وتعميم الإجراءات الواجب اتباعها بتلك المنشآت، وإعداد بعض التدريبات الخاصة للمنشأت حول الأسلوب الأمثل لإدارة المخلفات الطبية والصلبة استعدادا لفتح الفنادق.









وفيما يخص محور منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، شددت الوزيرة على استمرار تكثيف أعمال السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة، حيث يتم المرور على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي، وتبين استقرار الأوضاع ووجود عمليات التغطية، والتنسيق المتواصل مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة وضع منظومة النظافة، من خلال مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء والمحافظين والجهات المعنية، والقيام بعدد من الزيارات الميدانية للمدافن الصحية والمحطات الوسيطة لمتابعة سير العمل بها.











كما تم تكثيف العمل بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات "قنا – أسيوط – كفر الشيخ – الغربية" من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التابع للوزارة، حيث تم رفع ما يقرب من ٣٠٠ ألف طن مخلفات بلدية صلبة والتخلص الآمن منها، كما تم تخصيص ٢٩ مليون جنيه من ميزانية البرنامج لدعم العاملين بمنظومة النظافة من جهات حكومية ومجتمع مدني لمهمات وقاية وكمامات حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.











وقامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات خلال تلك الفترة برصد ومتابعة ١٥٤٨ نقطة لتراكمات مخلفات بعدد من أحياء القاهرة (المعادي وطرة وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج)، ورصد ٤٥٠ نقطة بـ ٤ أحياء بمحافظة الجيزة حيث تم التنسيق مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لرفع المخلفات أولًا بأول، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التى تم عزلها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عنها، وفق الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخلفات مناطق العزل الصحي منعًا لانتشار العدوى.





أما فيما يخص الموقف البيئي لبؤر التلوث، أشارت الوزيرة إلى تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى بنسبة ٢٠٪ خلال الفترة الماضية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وانخفضت بنسبة ٤١٪ بالدلتا مقارنة بنظيرتها من نفس الفترة العام الماضي، كما أدى تطبيق قرار الحظر.

