بعد توجيهات السيسي بالإزالة.. 8 حالات لا يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب على المحافظين استغلال سلطاتهم وتعظيمها والتصدى للتعديات، كما يجب على الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة بها مكلفة بمتابعة العمل والترخيصات للأبنية وتنفيذها وعليها مسؤلية قانونية كبيرة لأن حجم العمل ضخم، ويجب علينا التعاون مع المحليات.





وتابع الرئيس حديثه قائلًا " لو أمكن أن نعمل على التخطيط المركزى فى البناء"، مؤكدًا أن الرخصة أصبحت عقد ملزم للبناء الآن للتصدى للعشوائيات والبناء المخالف.





في إطار تصريحات الرئيس عبد الفتاح نستعرض الحالات التي لا يمكن فيها التصالح في مخالفات البناء..