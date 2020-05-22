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برلمان

بعد توجيهات السيسي بالإزالة.. 8 حالات لا يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب على المحافظين استغلال سلطاتهم وتعظيمها والتصدى للتعديات، كما يجب على الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة بها مكلفة بمتابعة العمل والترخيصات للأبنية وتنفيذها وعليها مسؤلية قانونية كبيرة لأن حجم العمل ضخم، ويجب علينا التعاون مع المحليات.

وتابع الرئيس حديثه قائلًا " لو أمكن أن نعمل على التخطيط المركزى فى البناء"، مؤكدًا أن الرخصة أصبحت عقد ملزم للبناء الآن للتصدى للعشوائيات والبناء المخالف.

في إطار تصريحات الرئيس عبد الفتاح  نستعرض الحالات التي  لا يمكن فيها التصالح في مخالفات البناء..


8 حالات يحظر فيها التصالح

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء  رقم 17 لسنة 2019 في 8 حالات لا يمكن التصالح عليها وهي:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

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