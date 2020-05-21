السيسى يوجه رسالة تحذيرية للمتعدين على أراضى الدولة.. ويؤكد: الدولة المحترمة تبنى إسكانا للبسطاء.. والفساد أخطر من الإرهاب.. فيديو







أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه إذا كان فى مقدرة الدولة إنشاء مشروع بشاير الخير خلال ثلاث سنوات سيكون إنجازا، حيث تعتبر مدينة كبيرة وجديدة بها عدد كبير من المساكن الإدارية والمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنه "لكل مستثمر يريد أن يستثمر أرضا معينة أو أخذ بالفعل"، لافتا إلى أنه يتعهد بأنه يعطيه كل الإجراءات التى تسهل مهمته من أجل العمل، متابعا: "متقلقش مفيش حق هيضيع"، مؤكدًا أن هناك حوالى 3500 شركة تعمل فى المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية، مشددًا على أن الفساد وتخريب الدولة، أخطر من الإرهاب، مشددا على ضرورة احترام القانون.







وناشد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع بشائر الخير 3 ، اليوم الخميس، مديري الأمن، بمعاقبة أي مخالف للقانون، كما أكد الرئيس السيسي، ضرورة وضع وقت مناسب لتصميمات المشروعات التنموية، وذلك ليكون المواطن قادرا على إعطاء الفرصة للدولة للانتهاء من مشروعاتها.



وقال الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خلال افتتاحه مشروع بشائر 3، بمدينة الإسكندرية، للمواطنين المقبلين على شراء وحدات سكنية في مشروعات الدولة: "عاوز أقول للي بيشتري هوفرلك حاجة كويسة"، مضيفًا:" من يُخالف ولم يتم القبض عليه سيقوم بتكرار المخالفة مرة أخرى"، مُعلقًا: "أنا بقول كدا وعارف إن دا عبء كبير جدًا على وزارة الداخلية، ولكن دا هيكون فى الأول بس علشان الناس مش متعودة على دا".







وأضاف: "إن اللى بيخالف لما يلاقى نفسه بيتاخد هيقل عدد المخالفين، وبالتالى الأمر يسهل على المحافظ التعامل معه"، مشيرًا إلى أن قرار وقف البناء فى كل المحافظات حتى يتم وضع الإجراءات اللازمة للبناء العشوائى من شأن المحافظ نفسه، المحافظ المسئول عن التخطيط العمرانى وتنفيذه.









وتابع الرئيس مخاطبًا وزير الإسكان: "مخططاتك اللى عايز تعملها فى التوقيتات دى، لا يا فندم.. فى سنتين تلاتة يكون هناك من 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية علشان نعمل تشبع فى السوق فى الإسكندرية أو أى منطقة أخرى"، مؤكدًا أنه "عند إزالة أى مبانٍ مخالفة يبقى عندنا حق علشان تم توفير البديل".









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل شبر فى مصر تحت رعايته ويهتم به، مضيفًا: "كل حتة فى بلدنا تحت عنينا وعلى عنينا وكل المسئولين فى مواجهة مع مستقبل مصر".









وأضاف أن مصر دولة فى مواجهة مع مستقبلها وعايزة الهمة والجدية والإخلاص، وتابع: "اللى مش جدير ومش قد المسئولية يعتذر وهنفضل العمر كله كده لحد أما نمشى أو نقابل ربنا".









وأشار إلى أنه فى الإسكندرية تم عمل 1700 إزالة، مؤكدًا أن كل تلك الإزالات أموال مهدرة وفلوس مواطن ولا يوجد لدينا خيار آخر، لافتًا إلى أن العقد والرخصة يجب أن تكون وثيقة قبل بناء أى مبنى.









وأوضح أنه يجب على المحافظين استغلال سلطاتهم وتعظيمها والتصدى للتعديات، كما يجب على الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة بها مكلفة متابعة العمل والترخيصات للأبنية وتنفيذها، وعليها مسئولية قانونية كبيرة لأن حجم العمل ضخم، ويجب علينا التعاون مع المحليات.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن يكون هناك محور حركة مناسب لعمل أى منشآت، موضحا: "لما مخطط بيعمل تخطيط للمنشآت بتاعته، بيعمل حسابه إن سعة الكيان الجديد دا مقبولة ومستوعبة".









ووجه خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، الكلمة لمحافظ الإسكندرية قائلا: "المحافظ دا رئيس دولة صغيرة، ومن حقك إنك تقولي لو سمحت انا مش هطلع ترخيصات لغاية لما أعرف الموقف عامل إزاى".









وأضاف أنه لا يوجد دولة تسمح ببناء عمارة أو منشأة من 14 دورا بدون أى مرافق، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء قانونى لمن يفعل ذلك، وتابع: "إحنا بنعمل مناطق إسكان علشان أهلنا البسطاء، والدولة المحترمة تعمل كدا".





وقال الرئيس: "عند وجود قوانين تنص على طول العمارة إلى 10 أو 12 دورا لابد أن يكون لديك رؤية فى حجم الكثافة هل تسمح بتنفيذ هذا التخطيط أو لا".









ووجه الرئيس السيسى رسالة إلى المحافظين قائلا: "متسيبش الدنيا كدا وكأن مفيش حد، والدنيا متسابة تابع"، مضيفًا أنه على المحافظ أو المواطن أن يحلم ولكن لا تأذى نفسك أو تضر ببلدك، منوها إلى أنه لابد أن نعمل سويًا لتصب المنفعة على الجميع.









وأضاف: "كان هناك مستثمرون مستعدون للعمل معنا على الـ 2000 فدان، خش معانا، انت تستفاد واحنا نستفاد"، موضحًا أن التجاوزات والمخالفات على أراضى الدولة يتم إزالتها ومحاسبة مرتكبيها، لافتا إلى أنه فى حال احتياجنا لتعديل تشريعاتنا سنقوم بذلك الأمر على الفور حتى تستقيم الأمور مرة أخرى.







ووجه الرئيس رسالة تحذير تضمنت بعدم إعادة الأمور كما كانت فى السابق سواء فى عام 2011 أو غيره من الأسباب مرددا جملة 3 مرات قائلا: "ما كان فى السابق سببه 2011 أو غيره من الأسباب لن يكون تانى أبدا إن حد يخش ياخد ويبنى والله الكلام ده ميرضيش ربنا أبدا".







وقاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل كامل الوزير قائلا: "انت عايز تشيل العشوائيات من على محور حركة ترعة النوبارية، فانت بتتكلم على 2000 وحدة" بنجع الألومنيوم"، موضحا "هتدفع تمنها أنت".





وأضاف وزير النقل أنه جاهز لدفع ثمنها وإنشاء تلك ا لوحدات فى إطار تطوير ميناء الإسكندرية ومطروح، وردّ عليه: "نسكن الناس فى المنطقة دى، بحيث إنها تبقى محور مستقل".





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تعويض أصحاب المدابغ التى سيتم نقلها لتطوير المحاور والبنية التحتية فى الإسكندرية، حيث خاطب محافظ الإسكندرية قائلًا: "عايز اقول لمحافظ الإسكندرية أننا يجب أن نوجد للناس أماكن بديلة لأصحاب المدابغ".



