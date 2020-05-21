في ظل توقف الأنشطة الرياضية.. مجموعة أندية وادى دجلة تستمر بدعم شركائها في النجاح









رغم توقف النشاط الرياضي في تلك الفترة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد والحد من الاختلاط في المنشآت الرياضية، إلا إنه يبقى للمؤسسات الرياضية دور كبير في دعم ومساندة وطمأنة العاملين لديها والرياضيين على حد سواء في هذه الفترة، بكافة الطرق المعنوية أو المادية تعزيزا لجهود دعم العمالة والمتضررين خلال هذه الجائحة.





ومن بين المؤسسات التي أثبتت التزامها بمسؤوليتها تجاه العاملين لديها، مجموعة أندية وادى دجلة والتي حرصت على دعم موظفيها الذين ساهموا في نجاحها طوال الفترة الماضية، باتخاذ الإجراءات الخاصة باستمرار صرف رواتبهم كاملة طوال الفترة الماضية.





دائمًا ما أولت أندية وادى دجلة اهتمامًا ورعاية كبيرين في اختيار العاملين لديها، وهو ما ساعد في تطوير الأندية وتوسع نطاق عملها على أفضل المستويات العالمية، ما جعل العاملين في أولويات المؤسسة كشركاء للنجاح.

لذلك حرصت أندية وادى دجلة على الاستثمار في العاملين لديها وهو ما انعكس على رضاهم الواضح وإحساسهم بأنهم جزء من المؤسسة ونجاحها.





كما سعت أندية وادى دجلة كذلك في مبادرة "أبطال من بيوتنا" إلى تشجيع النشاط الرياضي ليصبح جزءًا من ثقافة الأفراد والمجتمع حتى في فترات التباعد الاجتماعي، من خلال التواصل مع لاعبي وأعضاء النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوي بدني ومهاري في مقاطع للفيديو من قبل المدربين المحترفين حتي يحافظ الرياضيون على لياقتهم ومهاراتهم البدنية والفنية خلال فترة تواجدهم في منازلهم.