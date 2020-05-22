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في اليوم العالمي للشاي .. تعرف على فوائده وأضراره والممنوعين من تناوله .. وأكثر الأنواع شيوعا وحكاية نشأته

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:01 ص
اليوم العالمي للشاي
اليوم العالمي للشاي
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حياة عبد العزيز
- حكاية مشروب الشاي 
- فوائد الشاي الصحية
- أضرار الشاي والممنوعون منه
- أنواع الشاي 

يعد الشاي من أكثر المشروبات الساخنة التي تقدم بكثرة في جميع المناسبات، ويرجع تاريخ الشاي ونشأته إلى دولة الصيف، حيث اعتمدت الأسرة الحاكمة أن الشاي هو المشروب الرسمي في الصين، كما أصبح دواء يعالج مشاكلهم الصحية، وذلك في القرن الثالث الميلادي.

ومن بعدها تم تناول الشاي من قِبل التجار البرتغاليين، ومن ثم أصبح أشهر مشروب في العالم، واقترحت بريطانيا أنها تعمل على إنتاج الشاي مع دولة الهند، حتى يستطيعا كسر احتكار الصين للشاي.

ومع مرور الوقت أصدرت الأمم المتحدة يومًا للاحتفال بالشاي وهو 21 مايو، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لمشروب الشاي من جميع النواحي.

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وأشار موقع بولد سكاي أن للشاي فوائد عديدة لا غنى عنها وهي :

- يساعد الشاي على تهدئة الشخص أثناء الليل.
- يعمل الشاي على تخفيف حدة الربو وضيف التنفس.
 يعالج مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الامساك والانتفاخ.
- وبحسب دراسة  يساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة البرد والانفلونزا. 
- يساعد الشاي في تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.
- كما أنه يساعد في الوقاية من السرطانات التي تعتمد على الهرمونات مثل سرطان الثدي. 
- يمنع التهاب المفاصل.
- الشاي يعمل على تعزيز  نشاط الإنزيمات في الكبد.
- يعمل على ضبط السكر في الدم. 
- تقليل الالتهابات في الجسم.
- التخلص من السمنة.
- يحمي من تلف الجلد.

أنواع الشاي :
1- الشاي الاسود.
2- الشاي الصيني.
3- الشاي الأحمر.
4- الشاي الأخضر.
5- الشاي بالاعشاب.
6 - الشاي بالنكهات.
وبالرغم من فوائده العديدة إلا أنه له اضرار يجب توخي الحذر منها وهي:
- شرب الشاي مباشرة بعد الأكل سوف يتعارض مع امتصاص الحديد من الجسم.
- يفقد الجسم العناصر الغذائية التي تناولها في الوجبة.
- شرب الشاي بعد الأكل يسبب عسر الهضم.
- شرب الشاي بعد الوجبة يؤثر على امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم وبقية العناصر الهامة التي تناولتها في الطعام وبالتالي تصبح بلا قيمة.

وأشار موقع بولد سكاي أن هناك حالات ممنوعة من تناول الشاي وهم:
1- مرضى الضغط المرتفع.
2- مرضى الانيميا وفقر الدم.
3- من يعانون من النقرس.
4- المصابون بقرحة المعدة.
5- المصابون بالجفاف.
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