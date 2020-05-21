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أصل الحكاية

التقى البغدادي 100 مرة.. معلومات عن عبد الناصر قرداش أخطر إرهابي في العراق

الخميس 21/مايو/2020 - 04:25 م
عبدالناصر قرداش
عبدالناصر قرداش
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عبدالله قدري
أعلنت المخابرات العراقية مساء الأربعاء، اعتقال عبدالناصر قرداش أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي شديد الخطورة.


وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن طه عبد الرحيم عبدالله ولقبه حجي عبدالناصر قرداش، شغل العديد من المناصب في تنظيم القاعدة قبل أن ينضم إلى تنظيم داعش ويقود العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش العراقي.


وفيما يلي أهم المعلومات عن الإرهابي عبدالناصر قرداش حسبما ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق.


1 - هو الارهابي طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، المكنى حجي عبد الناصر قرداش و أبو محمد مواليد ١٩٦٧ تلعفر يسكن الموصل حي مشيرفة.


2- عام ٢٠٠٧ انتمى لتنظيم القاعدة في محافظة نينوى وعمل بصفة إداري بولاية الجزيرة حتى نهاية العام حيث شغل منصب والي الجزيرة وخلال فترة توليه المنصب قام بعدد من العمليات الارهابية استهدفت القوات العراقية والمواطنين الأبرياء.


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3- بداية عام ٢٠١٠ كلف من قبل والي الشمال بالعمل نائبًا له وبأمر من الارهابي أبو عمر البغداي تم تكليفه بشغل منصب والي ولايات الشمال ( جنوب الموصل والموصل والجزيرة وكركوك ).


4- نهاية عام ٢٠١١ التقى بالإرهابي أبو بكر البغدادي في أطراف محافظة بغداد وكلفه بشغل منصب أمير التصنيع والتطوير.


5- كلف بعدها من قبل البغدادي بالذهاب إلى سوريا وعمل مصانع أسلحة ومتفجرات وكواتم لتجهيز الولايات بها حيث قابل البغداي أكثر من مئة مرة .


6- بعد حدوث انشقاقات بالتنظيم وانشقاق جبهة النصرة عن الدولة كلف المتهم بمنصب والي الشرقية ( الحسكة ودير الزور والرقة ).


7- شغل بعدها بأمر من البغدادي منصب والي البركة وبعد إعلان الخلافة كلف بمنصب نائب أمير اللجنة المشرفة وبعدها أمير اللجنة ثم نائب العدناني اميرًا للجنة المفوضة وبعد مقتل الأخير اصبح أميرًا للجنة ونائبًا للبغدادي.


8- كان المشرف الأول على معركة كوباني والسيطرة على مدينة تدمر وحلب ودمشق ومعارك الباب.


9- له دور كبير في أحداث الباغوز الاخيرة.


10- مسؤول عن صناعة ومتابعة وتطوير غاز الخردل الذي تم استخدامه باستهداف القوات العراقية داخل العراق فقط.


11- دوره البارز في أغلب المفاوضات التي جرت بين التنظيم والفصائل والمجاميع الاخرى.


12- كان المشرف على كافة المفاصل الادارية ومفاصل التصنيع والتجهيز حينها.

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