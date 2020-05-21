يصور في لبنان.. مريم نعوم تبدأ كتابة "ست الكل"

بدأت ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم كتابة أولى حلقات مسلسلها الجديد "ست الكل" او "عرابة بيروت".

القصة لـمريم نعوم والمسلسل مكون من ٨ حلقات ومن المقرر ان يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت قريبا.





يعرض العمل على احدى المنصات الالكترونية الشهيرة في أوائل العام المقبل، والمسلسل تحت إشراف المنتج محمد مشيش ومن انتاج شركة ‏ I-productions.





مريم نعوم شاركت العام الماضي، في الحلقة النقاشية التي أقيمت بعنوان "قوة الحكي في تناول السينما والدراما التلفزيونية المصرية للعنف القائم على النوع"، ضمن أعمال أيام القاهرة لصناعة السينما، بفعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بحضور كل من المخرجين نادين خان، عمرو سلامة، كاملة أبو ذكري، والمنتجة كارين تينكوف.





وعلى هامش الحلقة النقاشية قالت نعوم، إن المهرجان يزداد بريقًا عامًا بعد الآخر، ذلك الأمر الذي نجده واضحًا للغاية في عدد ونوعية الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج التي تقام على هامش المهرجان.