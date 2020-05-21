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فن

أنابيلا هلال ضيفة برنامج "اغلب السقا".. الليلة

الخميس 21/مايو/2020 - 05:57 م
اغلب السقا
اغلب السقا
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محمد نبيـل

تظهر المُذيعة اللبنانية أنابيلا هلال الليلة كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات "اغلب السقا" والتي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.


 

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


 

برنامج "اغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

 

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