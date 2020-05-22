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برلمان

زيادة بدل عدوى الأطباء إلى 1000 جنيه..مشروع قانون

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:12 ص
الطبيب
الطبيب
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان: إن هناك مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من 60 نائبا لزيادة بدل عدوى الأطباء من 19 جنيها إلى 1000 جنيه.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك حكم قضائى بزيادة بدل عدوى الأطباء إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الان، مؤكدا أن مشروع القانون سيكون تفعيل للحكم القضائى.

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وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

جاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا. 

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة. 

وقال عبد العال: الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.
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