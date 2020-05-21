ضبط 3 تجار مخدرات بـ100 طربة حشيش في مطروح.. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 100 طربة حشيش.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص "لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية"، تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بأحد الأكمنة المعدة لهم بطريق "مطروح/الإسكندرية" بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهم "100 طربة حشيش وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هاتف محمول".





بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى "1,300,000" واحد مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا.



