AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سمير كمونة: حسام البدرى عرض عليا العودة مرة أخرى بعد رحيلي

الخميس 21/مايو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشف سمير كمونة نجم الأهلى السابق، عن كواليس رحيله عن النادى الأهلى في 2003، وحسام البدرى عرض عليا العودة مرة أخرى.

وقال سمير كمونة نجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "لعبة وحكاية": "رحيلي عن الأهلي سنة الحياة رغم إني كنت 29 سنة، وبونفرير كتب تقرير أن إحنا منكملش مع الأهلي وأمشي أنا ووليد صلاح الدين وعلاء إبراهيم، وهذا الجيل أتظلم مع بونفرير وهو أقل المدربين اللي دربوا الأهلي".

وتابع سمير كمونة: "لما روحنا الاتحاد السكندري عملنا موسما تاريخيا وحققنا فوزا على الأهلى لأول مرة من 20 سنة 3/2، وكابتن حسام البدري فاوضني للعودة إلى الأهلي بعد التألق مع الاتحاد ووقت وجود جوزيه ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وعن انتقاله للأهلى، قال كمونة: روحت الأهلي أنا وأحمد نخلة بـ300 ألف جنيه من المقاولون العرب رغم أنني وقعت للوحدة السعودي، الذى عرض عليا 200 ألف جنيه في الموسم، ولكن روحت الأهلي بـ50 ألف جنيه ومش نادم على ده ولو رجع بيا الزمن هعمل كده".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام البدري.. نجاحات محلية أفريقية مونديالية وتجربة جديدة مع الفراعنة

ميدو جابر: الزمالك فاوضني قبل الأهلي.. وهذا موقفي منه الآن

أحمد صديق: البدري مشاني من الأهلي وقت أن كنت أساسيا.. فيديو

رمضان فى المظاليم.. كمونة: طاجن الرولي طعامي الأساسي في الشهر الكريم

أنا الكابتن «13».. عمرو الدسوقي قائد المصري: كنت بجيب حق اللاعيبة الصغيرة وبدفعلهم من جيبي.. ورفضت الانتقال للزمالك

سمير كمونة: تلقيت عروضا من برشلونة وبروسيا دورتمند وفضلت كايزر سلاوترن

ترشيحاتنا

فتاة التيك توك.. تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"

منتقدا استئناف الدوري.. ماجد سامي: ماذا لو أصيب محمود الخطيب بالكورونا ؟

منع برنامج وحجب موقع وتغريم قناة..قرارات جديدة من الأعلى للإعلام ..تفاصيل

مطرب شعبي شهير.. تعرف على ضيف رامز مجنون رسمي اليوم

انكسار الموجة الحارة | الأرصاد تبشر المواطنين: أسبوع العيد ربيعي معتدل تصاحبه أمطار

ارتفاع جديد وكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأكلة يوميًا

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"

حقيقة اكتشاف «كون مواز» يعود فيه الزمن إلى الوراء.. التفاصيل الكاملة