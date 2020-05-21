تعرف على موعد عرض مسلسلى " ليه لأ" و"جمجوم وبم بم"

يعرض بعد عيد الفطر المبارك مسلسلي "ليه لأ" ل امينة خليل وشيرين رضا ومسلسل "جمجوم وبم بم" لمحمد عبد الرحمن ومحمد سلام.





وكان من المقرر أن يعرض المسلسلان داخل السباق الرمضاني على ان يكون احدهما في النصف الاول من رمضان والاخر في النصف الاخير نظرا لان العملين يتكونان من 15 حلقة.













مسلسل "ليه لاء" اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.



