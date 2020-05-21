AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنابيلا هلال تفوز على أحمد السقا في لعبة الكرة وتشعل السباق..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 09:08 م
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
Advertisements
توك شو
حلت  الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال الليلة، ضيفة ومنافسا أمام النجم أحمد السقا، في حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي "اغلب السقا" والمذاع عبر قناة "MBC مصر" .


ونجحت أنابيلا في التفوق في لعبة الكرة على النجم أحمد السقا، لتشعل سباق الفوز بجائزة البرنامج المقدرة بـ 100ألف جنيه.
 

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.


وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


برنامج "اغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تحالف رزان مغربي ونيللي كريم ضد السقا ونجم الأكشن يبهر الجماهير

"إغلب السقا" الليلة فى مواجهة عمرو سعد على MBC مصر

حمدي الميرغني ضيف برنامج "إغلب السقا" الليلة مع أحمد السقا

بوسي ضيفة برنامج إغلب السقا على MBC مصر

نادية الجندي تغني بنت الجيران مع أحمد السقا.. فيديو

نادية الجندي تتفوق على أحمد السقا فى سوق الخضار.. فيديو

ترشيحاتنا

فتاة التيك توك.. تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"

الصحة: تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

شركة أدوية عالمية توفر مليار جرعة من لقاح كورونا

هنخس في رمضان.. مشروب خارق لحرق دهون البطن

إيران تعلن فتح المزارات الدينية بعد عيد الفطر المبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

بعد التحذيرات من الحلقة 28.. كيف تتجاوز الأثر النفسي لمسلسل الاختيار وتأثيره على أهالي الشهداء

لن تتوقع.. زيت الأفوكادو يساعد على خسارة الوزن بشكل هائل