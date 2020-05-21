أنابيلا هلال تفوز على أحمد السقا في لعبة الكرة وتشعل السباق..فيديو

حلت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال الليلة، ضيفة ومنافسا أمام النجم أحمد السقا، في حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي "اغلب السقا" والمذاع عبر قناة "MBC مصر" .









ونجحت أنابيلا في التفوق في لعبة الكرة على النجم أحمد السقا، لتشعل سباق الفوز بجائزة البرنامج المقدرة بـ 100ألف جنيه.





برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.









وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.









برنامج "اغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.