الفريق العلمي IEEE Helwan بهندسة حلوان ينظم مبادرة لتأهيل المرأة لسوق العمل

أطلق الفريق العلمى IEEE Helwan بكلية الهندسة بجامعة حلوان فعاليات مبادرة ومسابقة Woman In Engineering وهى مبادرة يتطوع بالمشاركة بها النساء وتهتم بالمراة في مجال الهندسة.





وينقسم الفريق المشارك في المبادرة إلى جزئين الأول هو WIE EXTREME والذي يهتم بتنمية مهارات النساء في الهندسة للتواصل بطريقة مثالية وحل مشكلاتهم والثاني WIE JUNIOR الذي يهتم بتعليم مهارات تقنية وغير تقنية لطالبات المدارس.





وقدمت المبادرة دورات تدريبية لجميع المشتركات من الفتيات الجامعية في كل من:





مهارات التواصل هي القدرات التي تستخدمها عند إعطاء أنواع مختلفة من المعلومات وتلقيها.





مهارات العرض التقديمي يمكن تعريف مهارات العرض التقديمي على أنها مجموعة من القدرات التي تمكن الفرد من التفاعل مع الجمهور، ونقل الرسائل بوضوح.

تنمية لغة الجسد وهو نوع من التواصل غير اللفظي تستخدم فيه السلوكيات الجسدية ، بدلًا من الكلمات ، للتعبير عن المعلومات أو نقلها. مثل هذا السلوك يشمل تعابير الوجه، ووضعية الجسم، والإيماءات، وحركة العين ، واللمس واستخدام الفضاء.





مهارات القيادة وإدارة الوقت هي الطرق والوسائل التي تعين المرء على الاستفادة القصوى من وقته في تحقيق أهدافه وخلق التوازن في حياته ما بين الواجبات والرغبات والأهداف.





كما قدمت المبادرة مناظرة عملية تنطوي على مناقشة رسمية حول موضوع معين. في المناقشة ، يتم طرح الحجج المعارضة للدفاع عن وجهات النظر المعارضة، وذلك لتنمية مهارات الفتيات الجامعيات من طالبات المهندسة للاستعداد لمواجهة سوق العمل و السعى وراء تحقيق الذات.