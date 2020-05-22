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برلمان

نائب الاسكندرية: دعوة الرئيس لعدم التقاضي بين مؤسسات الدولة يستهدف دعم التعاون

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد

أيد النائب محمد الكوراني نائب مينا البصل و اللبان  بالاسكندرية مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقبض على مرتكبي مخالفات البناء ، مضيفا : " هذا يجنبنا  تكرار  الازمة و يتصدى  لفكرة العشوائيات و التي تكافحها الدولة.

و قال الكوراني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاسكندرية تعاني من مخالفات البناء على مدار عقود و اي مخالفة  يجب  ان تحال للسلطة القضائية و يتم  اتخاذ  الاجراءات اللازمة بما يحقق مبدأ الردع.

و اشاد  الكوراني بتحذير الرئيس من النزاعات القضائية بين مؤسسات الدولة مثل المحافظة و الوزارات ، موضحا " لا يجب اللجوء  للقضاء متسائلا "  كيف يكون هناك تنازع بين مؤسسات  السلطة التنفيذية".

و اضاف الكوراني :المشروعات التي تم إنجازها  في الاسكندرية فخر لينا جميعا و خاصة أن يقام  المشروع على ارض مينا البصل ، مشيدا بقرب افتتاح  محمور المحمودية خلال شهر او شهرين و الذي أعلن عنه الرئيس اليوم.

كان  الرئيس عبدالفتاح السيسي استنكر الخلاف الذي وقع قبل سنوات بين وزارة النقل ومحافظة الاسكندرية  حول قطعة أرض داخل المحافظة، قائلا: "معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض".

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الاسكندرية، قائلا:"خلاف بين النقل والمحافظة وبينهم قضايا على قطعة أرض واتاخدت منهم والمواطن أخدها حق انتفاع من الدولة، وكان يسدد حتى عام 2009"، و اضاف : "حتى لو عملنا إصلاح للموقع لن نأتي على حساب الناس وسيتم تعويض المواطنين".

و قال  الرئيس السيسي، موجها حديثه للحكومة: "بطالب الحكومة، التقاضي بين اجهزة الدولة ده أخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبئ على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب".

جاء ذلك خلال افتتاح  الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها، والمخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.
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