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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي العجوزة يشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بشوارع المهندسين وأرض اللواء

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

واصلت أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ حملات مكبرة على فترتين صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط الشامل إلى الشارع.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

واستهدفت الحملات مختلف القطاعات الحيوية بنطاق الحي، وفي مقدمتها مناطق العجوزة، والمهندسين، وأرض اللواء، لمواجهة كافة صور التعدي على الطريق العام، وإزالة المعوقات التي تعرقل حركة السير والمواطنين والسيارات.

وأكد رئيس حي العجوزة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددة على استمرار هذه الحملات الميدانية بصفة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق الحي.

محافظة الجيزة رفع اشغالات حي العجوزة

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