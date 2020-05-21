لماذا لم تخف أم موسى على ذبح أخيه هارون بيد فرعون.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مولد موسى عليه السلام كان في ظرف عصيب ، حيث كان فرعون يقتل كل وليد يجده لرؤيا رآها فسرت له بأن صبيا سيولد يكون ذهاب ملكه على يديه ، فخاف وأصدر أوامره بإحصاء الحوامل وذبح كل من يولد لكن هذا وفقا للرؤيا كان يكون بين عام وعام فكان يقتل سنة ويترك سنة.





وأوضح جمعة خلال برنامج مصر أرض الأنبياء على الفضائية الأولى، أن سيدنا هارون جاء في السنة التي فيها النجاة وبعدها جاء موسى في سنة القتل.





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وأكمل: سيدنا هارون كان أفصح في اللغة والفكر، والاثنان وجهان لعملة واحد مادام فصيح فهو يدرك كيف يفكر، وكان سيدنا موسى يحب العلم جدا، وكان هناك أمم أخرى لاتحب العلم.

وتابع: العلم كما يقولون السلطة والقوة، وكان هارون قويا بعلمه وحكمته بسبب هدوئه النفسي.









