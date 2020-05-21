أرملة الشهيد أحمد منسي: شوفت تفاصيل لم أعرفها.. وبكيت بشدة علشان كلامه في اللحظات الأخيرة

كشفت منار أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، عن رأيها في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار الذي يحكي قصة استشهاد أحمد منسي.





وقالت منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة «الأولي»، مساء اليوم الخميس، أنه : "شوفت تفاصيل لم أعرفها في ملحمة البرث"، فهناك دقة كبيرة جدا في تقديم لحظة استشهاد منسي".





وتابعت منار أرملة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، "بكيت بشدة في حلقة اليوم ومش علشان أحمد زوجي فقط وبكيت علشان كل اللي استشهدوا كمان، وكلامه في اللحظات الأخيرة وكلها لحظات مؤثرة جدا وكلهم لا يقلوا عن زوجي شجاعة وبطولة".