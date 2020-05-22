أجهزة الدولة تقاضي بعضها بعضا .. السيسي يستنكر خلاف النقل مع محافظ الإسكندرية.. وبرلمانيون: الرئيس يتصدى للعشوائيات ويحمي هيبة الدولة بالقانون

نائب الإسكندرية : دعوة الرئيس لعدم التقاضي بين مؤسسات الدولة تستهدف دعم التعاون بين التنفيذيين

عضو محلية النواب: القبض على أصحاب مخالفات البناء يحقق الردع و يواجه الفساد

الحسيني : دعوة الرئيس لإنهاء المنازعات تستهدف التنسيق و مواجهة " الجزر المنعزلة "

برلماني : الرئيس السيسي يتصدى لقضايا نعاني منها منذ عشرات السنين

عبد الجواد يقترح تبعية الاملاك المتنازع عليها للصندوق السيادي او لهيئة جديدة لأملاك الدولة





وفى هذا الصدد أكد عدد من نواب البرلمان ان مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالقبض على مرتكبي مخالفات البناء تستهدف المواجهة و الضرب بيد من حديد على الفساد و المخالفات التى تدفع الدولة ثمنها، مشيرين الى أن هذه العقوبة تحقق مبدأ الردع و تكرس التاكيد على حماية هيبة الدولة.





كما أكد النواب أن انتقاد رئيس الجمهورية لفكرة المنازعات بين مؤسسات الدولة يستهدف التنسيق بين الوزارات حتى لا تعمل الحكومة و المؤسسات التنفيذية في جزر منعزلة، مطالبين باهمية التنسيق بين الجهات الحكومية في كافة القضايا بما يدعم المصلحة العليا للدولة.





وأشاد النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالقبض على مرتكبي مخالفات البناء تجنبا لتكرار الازمة و للحد من العشوائيات.





و قال الحسيني لـ"صدى البلد " إن مكافحة العشوائيات ضرورة و لابد من الضرب بيد من حديد على الفساد و المخالفات التى تدفع الدولة ثمنها لاحقا و لا شك ان المخالف يستغل فرصة ان الدولة تمر بازمة بسبب جائحة كورونا.





وتابع النائب حديثه،: " الرئيس يوجه رسالة مفادها اننا في دولة مؤسسات و لا يمكن ان نسمح بالبناء وفق مواصفات غير آمنة و لا تليق بالسكان موضحا الضرب بيد من حديد على المخالفين يحقق مبدأ الردع و يحمى هيبة الدولة، نحن في دولة همجية و لا يمكن السماح بالتصرفات الهمجية".





كما أشاد "الحسيني" بانتقاد رئيس الجمهورية لفكرة المنازعات بين مؤسسات الدولة قائلا " ما يحدث يعني عدم التنسيق وهذا لا يليق فلابد من التنسيق بين الوزارات و الجهات المعنية و لا يحبيجي ان تعمل الحكومة و المؤسسات التنفيذية في جزر منعزلة، متابعًا " لابد من التنسيق بين الجهات الحكومية في كافة القضايا بما يدعم المصلحة العليا للدولة".





وفى السياق ذاته، أيد النائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب عن دائرة مينا البصل و اللبان بالاسكندرية، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقبض على مرتكبي مخالفات البناء و اضاف " هذا يجنبنا تكرار الازمة و يتصدى لفكرة العشوائيات و التي تكافحها الدولة.





و قال الكوراني لـ"صدى البلد"، إن الاسكندرية تعاني من مخالفات البناء على مدار عقود و اي مخالفة يجب ان تحال للسلطة القضائية و يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحقق مبدأ الردع.

و اشاد الكوراني بتحذير الرئيس من النزاعات القضائية بين مؤسسات الدولة مثل المحافظة و الوزارات موضحا " لا يجب اللجوء للقضاء متسائلا " كيف يكون هناك تنازع بين مؤسسات السلطة التنفيذية.





و اضاف الكوراني " المشروعات التي تم إنجازها في الاسكندرية فخر لينا جميعا و خاصة و ان يقام المشروع على ارض مينا البصل، مشيدا بقرب افتتاح محمور المحمودية خلال شهر او شهرين و الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.





كما أشاد النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب بتصدى الرئيس لمخالفات البناء و النزاعات القضائية بين بعض مؤسسات الدولة و قال في تصريحات خاصة " مواجهة مخالفات البناء تحتاج التصدى لفساد المحليات اولا و هناك من يستغل الظروف التي تمر بها البلاد دعم الفساد

و دعا النائبعبد الجواد لضرورة التفرقة بين المخالفات السابقة ليوم ١٧ مارس الماضي و المخالفات السابقة لهذا التاريخ، موضحا ان الدولة اتخذت اجراءات مختلفة.





و شدد النائب عبد الجواد على ضرورة احترام القانون و تغيير ثقافة مخالفة القانون، مضيفا " تشديد الاجراءات مهم لكن لابد من مواجهة الفساد و تفعيل الرقابة الحقيقية





و قال عبد الجواد انه سبق و تقدم بمشروع قانون لحماية الرقعة الزراعية و استحداث شرطة لمواجهة التعدي على الاراضي الزراعية مضيفا " تفعيل اللجوء للمحاكم العسكرية اُسلوب ردع قوي لمواجهة التطاول الأرض الزراعية وأملاك الدولة.





و حول المنازعات القضائية بين مؤسسات الدولة و التي تحدث عنها الرئيس اليوم قال النائب لابد من التنسيق بيت عناصر السلطة التنفيدية مقترحا أنشاء هيئة عامة لأملاك الدولة للفصل في النزاع الذي يتم بين مؤسسات الدولة أو أن تؤول إلى الصندوق السيادي