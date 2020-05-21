أخبار الحوادث.. إغلاق طرق الكورنيش فى العيد .. خلافات سما المصرى وريهام سعيد

اندلع حريق كبير فى محول كهرباء بمنطقة حدائق الاهرام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتحميل الزائد على الكهرباء قبل افطار المغرب وتسبب الحريق فى اصابة الاهالى بحالة من الذعر والهلع نتيجة ارتفاع السنة اللهب وارتفاع الدخان فى سماء المنطقة.

اندلاع حريق هائل بمصنع مكرونه بمنطقة سيجر بـ طنطا .. صور

شهدت منطقة سيجر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حريقا هائلا بمصنع مكرونة مغلق مكون من دور واحد وأتي الحريق علي محتويات المصنع بالكامل.





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