أخبار الحوادث.. إغلاق طرق الكورنيش فى العيد .. خلافات سما المصرى وريهام سعيد

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية عدة أخبار وقضايا هامة، تخص شئون الحوادث والقضايا.
10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل
كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة القاء القبض على الفنانة الاستعراضية سما المصرى المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى أنه لا يوجد أى علاقة شخصية بينها وبين الاعلامية ريهام سعيد مقدمة البلاغ فيها .
اشتعال النار فى محوّل كهرباء بـ حدائق الاهرام | صور
اندلع حريق كبير فى محول كهرباء بمنطقة حدائق الاهرام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتحميل الزائد على الكهرباء قبل افطار المغرب وتسبب الحريق فى اصابة الاهالى بحالة من الذعر والهلع نتيجة ارتفاع السنة اللهب وارتفاع الدخان فى سماء المنطقة.
اندلاع حريق هائل بمصنع مكرونه بمنطقة سيجر بـ طنطا .. صور
شهدت منطقة سيجر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حريقا هائلا بمصنع مكرونة مغلق مكون من دور واحد وأتي الحريق علي محتويات المصنع بالكامل.
ممنوع الوقوف والانتظار .. 3 محافظات مستثناه من غلق طرق الكورنيش خلال العيد .. تعرف عليها
أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات إعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ.
دماء على ملابس بائعة المناديل.. تفاصيل اغتصاب طفلة بطريق العين السخنة.. صور
انطلق أحمد مسرعا بسيارته بعد أن وقعت عيناه على فريسته الطفلة الصغيرة بائعة المناديل بمنطقة منشية ناصر، حتى اختمرت في ذهنه فكرة شيطانية بـ نهش جسدها فى نهار رمضان بدون رحمة حتى وصل الحال به الى محاولة قتلها والقاء جثتها على الطريق.
مرور القاهرة: غلق نفق العروبة 9 أيام بداية من اليوم .. تعرف على التحويلات المرورية
افاد مصدر أمنى بالادارة العامة لمرور القاهرة انه قد تقرر غلق نفق العروبة بطريق صلاح سالم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة نهائيا حتى يتم الانتهاء من أعمال ردمه وتوسيعه وتحويلة الى مسطح ، وكذا مواصلة العمل على انشاء كوبرى المرغنى الجديد اعلاه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
1 يونيو عودة خدمات توثيق التوكيلات العام الرسمية بالشهر العقاري
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، الكتاب الدورى الصادر بناء على قرار وزير العدل والذى حمل رقم 172 بتاريخ اليوم 21 مايو، والذي جاء به قرارًا بعودة خدمات، توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بداية من 1 يونيو المقبل، بالتزامن مع عودة المحاكم للعمل وأكدت وزارة العدل، اتخذا كافة الإجراءات الازمة والاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.