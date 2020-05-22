ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحوزة سائق فى المنوفية

واصلت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





اسفرت جهود الحملات عن ضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لحيازته 5,550 طن دقيق بلدى مدعم، محظور تداوله بالأسواق، قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء.







