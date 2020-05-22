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حوادث

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحوزة سائق فى المنوفية

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:00 ص
دقيق مدعم
دقيق مدعم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

اسفرت جهود الحملات عن ضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لحيازته 5,550 طن دقيق بلدى مدعم، محظور تداوله بالأسواق، قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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