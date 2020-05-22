لميس سلامة تعرض أفضل فيديوهات تيك توك خلال هذا الأسبوع.. فيديو

عرضت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج " توب تيك توك " المذاع على قناة " صدى البلد "، مجموعة من فيديوهات تيك توك الأفضل خلال الأسبوع المنقضي.





كما عرضت لميس سلامة، مجموعة من فيديوهات تيك توك لـ فنانين ومطربين انتشرت بكثرة على السوشيال ميديا ونالت إعجاب الكثيرين.





واستضافت عازف قانون انتشرت فيديوهات عزفه من البلكونة بكثرة على السوشيال ميديا.





وقال سامح سمير عازف قانون، إنه خريج كلية تربية موسيقية تنفيذا لأمنية والده بممارسة عزف الموسيقى ويتخصص فيها.



