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رياضة

الزمالك يحسم موقفه من عودة محمد إبراهيم

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من عودة محمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد.


يأتي هذا بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن اقتراب محمد ابراهيم من الانضمام إلى صفوف الأهلي في فترة انتقالات الصيف المقبلة.


 واكد  المصدر أن مسئولي نادي الزمالك يرفضون بشكل قاطع فكرة عودة محمد إبراهيم من جديد .


وقام أحد مسئولي القلعه البيضاء بترشيح اسم محمد إبراهيم للعودة من جديد إلى صفوف الفريق الأبيض وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسئولي نادي الزمالك نهائيًا.


الجدير بالذكر أن مسئولي نادي المقاصة يرحبون ببيع محمد إبراهيم في الميركاتو الصيفي حال تلقيه عرضا مناسبا.
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