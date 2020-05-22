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تعليم

لتعريف الطلاب بالحضارات.. طب حلوان تتابع فعاليات مسابقة مستكشفون حول العالم

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:31 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع كلية الطب جامعة حلوان، فاعليات مبادرة  "مشتكشفون حول العالم ". للترفيه عن الطلاب خلال شهر رمضان  وتثقيفهم.


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وتدور المسابقة حول أسئلة متعلقة بالمعلومات العامة عن جميع بلدان العالم، يتم طرحها على الطلاب بشكل أسبوعي و يتم عرض تاريخ هذه الدولة أو الأثر المطروح و تعريف الطلاب به

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ويتم إقامة المسابقة فى اطار توسيع فكر الطلاب والإلمام بثقافات البلدان الأخرى والترفيه والتواصل  الدائم معهم

جدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى أن  طلاب الفرق النهائية بالكليات سيوظون امتحانات الفصل الدراسى الثانى. بداية شهر يوليو ٢٠٢٠
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