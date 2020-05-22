لتعريف الطلاب بالحضارات.. طب حلوان تتابع فعاليات مسابقة مستكشفون حول العالم

تتابع كلية الطب جامعة حلوان ، فاعليات مبادرة "مشتكشفون حول العالم ". للترفيه عن الطلاب خلال شهر رمضان وتثقيفهم.









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وتدور المسابقة حول أسئلة متعلقة بالمعلومات العامة عن جميع بلدان العالم، يتم طرحها على الطلاب بشكل أسبوعي و يتم عرض تاريخ هذه الدولة أو الأثر المطروح و تعريف الطلاب به





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ويتم إقامة المسابقة فى اطار توسيع فكر الطلاب والإلمام بثقافات البلدان الأخرى والترفيه والتواصل الدائم معهم



