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والدة الشهيد علي : قلبى مليان قوة وإيمان.. وتمنيت يكون لي 4 أولاد تانى بالجيش

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:37 ص
الشهيد على على
الشهيد على على
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عبد الخالق صلاح
علقت فاطمة عباس، والدة الشهيد البطل المقاتل على على، على مشهد استشهاده بمسلسل "الاختيار" مؤكدة فخرها بما قام به نجلها الشهيد على على، عندما تسمع عن شجاعته وحبه للوطن وزملائه.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، :" لما شفت مشهد استشهاده ودفاعه حسيت بجمال ورد الياسمين.. كان بيحارب ويحمى الشعب والوطن وسعيدة إن ابنى قام بموقف زى ده وكل الدنيا اتفرجت عليه..تمنيت ليا 4 عيال في الجيش يحاربون عشان أرضهم ووطنهم وعشان أخوهم".

وعن وفاة 6 أخوات لعلى قبله، قالت: "كل اللى كنت أنجبه يموت.. قلبى مليان قوة وإيمان".

وأشارت إلى أنه خاطب منذ عام ونصف، وكان على استعداد للزواج، مستطردة: "تزوج أحسن زواج".

بدأت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة اليوم من برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، بأغنية "قالوا إيه"، وعرض قائمة شهداء موقعة كمين مربع البرث، وملحمة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

وعلقت بسمة وهبة، قائلة إن : "أبطال موقعة البرث استشهدوا رجال وأبطال واقفين على رجليهم عشان بلدهم.. وحلقة مسلسل الاختيار رجعتنا 3 سنين للوراء، والمشاهد تحمل نفس الوجع والغضب والحزن والألسنة التي تصب لعناتها على الإرهابيين".

وواصلت: "مسلسل الاختيار أعاد لنا الذاكرة، وذكرنا بخسة وندالة الإرهاب وأكد لنا أن مصر فيها رجال وأبطال وإن الدم الطاهر ف سيناء مش هيروح هدر.. وقلبى كان يقف مع كل مشهد وحركة بملحمة البرث.. ونسيت إن المشاهد مسلسل وتمثيل، ولكن مليون شكرًا لصناع الاختيار".

وتابعت: "المسلسل خلى المصريين فخورين ومطمئنين إن عندهم ألف منسى في الجدعنة والشهادة وجيشنا مليء بالجدعان الشجعان، ومصر كبيرة وقادرة في كل لحظة تجيب حق أولادها، وبقول بالفم المليان رسالة الاختيار وصلت وأثبتت أن البيوت المصرية تضم ملايين منسى وخالد مغربى وصلاح وتايسون.. وهذه عقيدة الجيش المصرى، وبالفعل بيوت مصر كلها بكت وشعرت بالفخر اليوم بملحمة البرث التي عرضت بمسلسل الاختيار".
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