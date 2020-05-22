محمد عمر يشيد بأداء لاعبي الاتحاد السكندري قبل توقف الدوري الممتاز .. فيديو

أكد محمد نور لاعب الاتحاد السكندري السابق، أن عودة الدوري المصري، سيكون لها حسابات أخرى لدى أندية القمة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.









وأضاف نور في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس "الأندية ستواجه صعوبات في تطبيق التباعد الاجتماعي في التدريبات والمباريات حال استكمال الموسم".





وتابع "يجب وضع برنامج تدريبي للاعبي أندية القمة يختلف تمامًا عن بقية فرق الدوري ، بسبب مشاركتهم في أكثر من بطولة سواء محلية أو أفريقية".





أما محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري السابق، أكد أن جميع الفرق لن تنجح في تجنب الإصابات بعد فترة الراحة الطويلة بسبب أزمة فيروس كورونا.



