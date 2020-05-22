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فن

احنا كتير ومش بنخلص .. آيتن عامر تنشر صورة شهداء حادث البرث

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ايتن عامر صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر فى الصورة شهداء ملحمة البرث.

كتبت معلقة على الصورة :" احنا كتير و مش بنخلص ربنا يحمى الابطال في كل مكان و كل مجال رحم الله شهداء الوطن".
نالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى: رحم الله شهداء الجيش المصرى ... يارب يرحمهم و يصبر أهاليهم ..الله يرحمهم و يحمى مصر.

تدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.
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