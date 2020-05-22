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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 869 شابا ببورسعيد بينهم 10 من ذوي الهمم

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:14 ص
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 869  شابًا منهم 10 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد  .

وأوضح وزير القوى العاملة، انه تم صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لـ 3525 مستحقًا  بإجمالى مبلغ  مليون  و762 الفًا و 500 جنيه  في دفعتها الأولى من خلال  مكاتب البريد وفروع للبنك الزراعي بالمحافظة  على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 ابريل واستكمالها من يوم 26 الى 30 ابريل الماضي .

تلقي الوزير، تقريرا بذلك من  مدير المديرية السيد  السنجابي بانجازات المديرية  عن شهري مارس وأبريل الماضيين، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة وقدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية لـ 2970 عاملًا بإجمالي مبلغ مليون و 485 ألف جنيه كما تم صرف مبلغ 2000 جنيه  علي الرعاية الاجتماعي (إعانة مولود).
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