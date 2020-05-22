القوى العاملة: تعيين 869 شابا ببورسعيد بينهم 10 من ذوي الهمم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 869 شابًا منهم 10 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد .





وأوضح وزير القوى العاملة، انه تم صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لـ 3525 مستحقًا بإجمالى مبلغ مليون و762 الفًا و 500 جنيه في دفعتها الأولى من خلال مكاتب البريد وفروع للبنك الزراعي بالمحافظة على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 ابريل واستكمالها من يوم 26 الى 30 ابريل الماضي .





تلقي الوزير، تقريرا بذلك من مدير المديرية السيد السنجابي بانجازات المديرية عن شهري مارس وأبريل الماضيين، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة وقدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية لـ 2970 عاملًا بإجمالي مبلغ مليون و 485 ألف جنيه كما تم صرف مبلغ 2000 جنيه علي الرعاية الاجتماعي (إعانة مولود).