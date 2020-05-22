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أخبار البلد

بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. السكة الحديد تتسلم محطة قطار جنيفة بعد تطويرها .. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:06 ص
محطة جنيفة بخط السويس
محطة جنيفة بخط السويس
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حمادة خطاب
استلمت هيئة السكة الحديد محطة جنيفة بخط السويس / الاسماعيلية ضمن عقد تحسين وتطوير عدد من المحطات بتنفيذ من شركة النيل التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى.

وشملت أعمال التجديد : " الأرصفة، والمقاعد الرخامية المظللة، ودورات المياة، وغرفة استراحة للسيدات مجهزة بحمام خاص، ومنافذ التذاكر وغرفة التحويله ، وذلك بتكلفة 1.8 مليون جنيه.

وكان وزير النقل قد أكد فى وقت سابق أنه تم الانتهاء أيضًا من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقان من إجمالى 1102 مزلقان وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ 438 مزلقان من إجمالى 1120 مزلقان.

 ووجه الوزير بضرورة نزول قيادات السكة الحديد لمواقع العمل لمتابعة معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يجب على كافة الشركات تسليم كافة المزلقانات وفقا للجدول الزمنى المحدد وضرورة  توقيع غرامات على الشركات التي تتأخر فى معدلات التفيذ خاصة مع أهمية المشروع فى زيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.
بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. السكة الحديد تتسلم محطة قطار جنيفة بعد تطويرها .. صور
بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. السكة الحديد تتسلم محطة قطار جنيفة بعد تطويرها .. صور
بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. السكة الحديد تتسلم محطة قطار جنيفة بعد تطويرها .. صور
بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. السكة الحديد تتسلم محطة قطار جنيفة بعد تطويرها .. صور
بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. السكة الحديد تتسلم محطة قطار جنيفة بعد تطويرها .. صور
بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. السكة الحديد تتسلم محطة قطار جنيفة بعد تطويرها .. صور
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