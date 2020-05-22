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رياضة

نادي مصر يحدد موعد عودته للتدريبات

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:10 ص
نادي مصر
نادي مصر
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محمد السعيد
كشف مصدر بنادي مصر، موعد عودة الفريق للتدريبات، تحسبا لعودة مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف طويل خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن أول أمس الأربعاء، أنه سيتم السماح للأندية باسئتناف تدريباتها بصورة فردية، بداية من منتصف يونيو المقبل.

وقال المصدر لـ " صدى البلد"، أن نادي مصر سيستأنف تدريباته منتصف يونيو المقبل، عقب السماح للفرق باسئتناف تدريباتها.

وتابع المصدر، أنه سسيتم استدعاء اللاعبين الأجانب عقب فتح الطيران الدولي لإيداعهم بالحجر الصحي 14 يوما، تمهيدا لمشاركتهم في التدريبات.

يذكر أن اتحاد الكرة لم يصدر قرار حتى الآن بشأن مصير مسابقة الدوري، سواء بالاستكمال أوبالإلغاء.

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