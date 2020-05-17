أشرف صبحي يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري .. فيديو

أكد أشرف صبحي وزير الرياضة أنه طلب من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بوضع سيناريو كامل حال تم إعلان قرار إلغاء بطولة الدوري المصري، مشددا على أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بإلغاء البطولة.









وأضاف أ شرف صبحي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 2" أن ما يتردد حول صدور قرار في هذا الشأن أمر غير صحيح على الإطلاق.









مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه اجتمع مع عدد من مالكي صالات اللياقة البدنية للحديث عن تضررهم من غلقها . وأوضح أن الوزارة ملتزمة بـ قرارمشيرا إلى أنه اجتمع مع عدد من مالكي صالات اللياقة البدنية للحديث عن تضررهم من غلقها .













وأكمل أن تلك الصالات عليها التزامات كثيرة، لذلك لابد من إيجاد حل لها، وأن ما يسرى على تسهيلات بقطاع السياحة يتم الأمر نفسه مع تلك الصالات، وسيتم بحث الإجراءات الاحترازية حال تم فتحها مرة أخرى.







