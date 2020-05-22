الدورات الرمضانية أصبحت ذكرى.. طلاب الجامعات: ليت الأيام تعود يوما





قال إسلام شكري طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس انه كان يقضي أيام رمضان وسط اهله في قريته، وأنه يعشق كرة القدم وكان يشارك كل عام الدورة الرمضانية، معربا عن حزنه لعدم مشاركته في اي أنشطة رياضية هذا العام.





وأضاف أشرف ناصر طالب بكلية تجارة في مثل هذه الأيام يتم تتويج الفائز بالدورة الرمضانية، وكل عام كان أشارك بالدورات الرمضانية ولكن هذا العام لم نقوم بأي نشاط رياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي حرم طلاب الجامعات من المشاركة في الأنشطة الرياضية، قائلا: "ليت الأيام تعود يوما". وأضاف أشرف ناصر طالب بكلية تجارة جامعة القاهرة





وأشار عمر عيد طالب بكلية دار علوم وأشار عمر عيد طالب بكلية دار علوم جامعة القاهرة إلى أنه دائما كان يشارك في الدورات الرمضانية وكان يحصل علي المركز الأول كل عام وله فريق دائما كان يشارك معه الدورات وفي مثل هذه الايام كانت تقام المباراة النهائية بالمدينة الجامعية.

يفتقد طلاب الجامعات الدورات الرمضاينة هذا العالم بسبب فيروس كورونا.. وفي مثل هذه الأيام من الأعوام السابقة تنتهي الدروات الرمضانية وخاصة كرة القدم التي تنظمها المدن الجامعية للطلاب لذلك رصدت صدى البلد أراء طلاب الجامعات ماهو شعورهم خلال هذا الشهر.