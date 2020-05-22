الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج يشيدون باستقبال جامعة حلوان لهم

أشاد المصريون العائدون من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي لهم بالمدينة الجامعية بالمطرية بالاستقبال الحافل من جامعة حلوان بقيادة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وذلك لما لمسوه من استقبال حافل غير متوقع وحرص الجامعة على تذليل كافة الصعوبات عقب عودتهم إلى أرض الوطن





وعبر المصريون العائدون من الخارج عن بالغ امتنانهم وعظيم سعادتهم بما وفرته الجامعة لهم من أماكن للاستقبال في ظل عمليات تطهير وتعقيم مستمرة وإجراءات وقائية شاملة معبرين عن فرحتهم بالاستقبال الحافل لهم من قبل رئيس الجامعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وقدم ضيوف مدينة العزل بالمطرية الشكر إلى رئيس جامعة حلوان والمسئولين على الاستقبال الذى وصفوه بأنه اكثر من رائع مرددين عبارات"تحيا مصر".





وقال أبناء مصر العائدين من الخارج إن توفير الجامعة لأماكن الإقامة والمواد الغذائية والطبية، و إتاحة الكشف لكافة القادمين وعمليات التطهير التي أجريت لكافة المستلزمات والأدوات أثارت سعادتهم لما لمسوه من حرص الجامعة على الاستقبال الحافل والرعاية الصحية وسط إجراءات وقائية عالية، كما أعربوا عن شعورهم بالأمان في ظل استقبال حافل ومشرف من جميع القائمين على الاستقبال بجامعة حلوان وجهودهم الملحوظة لخدمة كافة القادمين.



