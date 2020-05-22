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توك شو

عبير صبري تشيد بأخلاق خالد سرحان وتكشف عن دورها في خيانة عهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:30 م
الفنانة عبير صبري
الفنانة عبير صبري
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نورهان رأفت
أشادت الفنانة عبير صبري، بأخلاق الفنان خالد سرحان، قائلة "شخص محترم جدا جوه البلاتوة، وهادي وبيحفظ كويس، ومش بيخرج عن النص".

وأضافت الفنانة عبير صبري خلال مداخلة هاتفية، أن الفنان خالد سرحان يتميز بالانضباط في العمل، وهو نادرا ما يكون في ممثل، لافتة إلى أنه لا يخرج أبدا عن النص.

وأوضحت  عبير صبري" أنها تفاجأت بدور خالد سرحان في "خيانة عهد" ، نظرا لأن الجمهور معتاد عليه في الأدوار الكوميدية أكثر.

وأشارت صبري إلى أن سر نجاح شخصيتها في "خيانة عهد" هي مشاركتها للفنان خالد سرحان، حيث أوضحت أنه مهما كان الفنان موهوب لابد من أن يتشارك مع فنانين يزيدوا من تمكنه للدور.


ومن جانبها قال الفنان خالد سرحان، إن أكثر ما لفت نظره في شخصية "مروان" التي لعبها في "خيانة عهد"، هو السيناريو الجيد للشخصية، والشخصية في حد ذاتها، والتي تختلف عن ماقدمه من قبل.

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