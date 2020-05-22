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خالد سرحان عن دور حلا شيحة في خيانة عهد: نقلة في مشوارها الفني.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:29 ص
الفنان خالد سرحان
الفنان خالد سرحان
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نورهان رأفت
قال الفنان خالد سرحان، إن أكثر ما أراد إبرازه في دوره في أحداث مسلسل "خيانة عهد"، أن تكون شخصية "مروان" التي يلعبها، طبيعية وغير متكلفة في دور الشر.

وأضاف الفنان خالد سرحان خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أن شخصية "مروان" التي لعبها، شخصية لا تتحلى بالمبادئ، ويتخلى عن أي شيء من أجل المال، ومعقد من شقيقته.

وأشار سرحان إلى أن من أهم ما ركز عليه في تجسيد شخصية "مروان" ، هو أن تكون الشخصية طبيعية جدا، دون أن يشعر الجمهور بتكلف زائد في تقديم الدور، لافتا إلى أن طبيعية الشخصية في المسلسل، جاءت من رغبة المخرج سامح عبد العزيز، لانه يحب أن تكون الشخصية صادقة جدا.

وأوضح سرحان أنه علي الرغم من أبتعاد الفنانة حلا شيحا عن التمثيل لسنوات، إلى أنها قدمتها دورا جيدا سيكون نقلة فنية جيدة لها.

وتابع : أن شخصية الفنانة حلا شيحا وراء الكواليس تمتاز بالطفولة، لافتا إلي أن أحداث المسلسل ليست بالخيال، وأن هناك مثل تلك القصص على أرض الواقع وأكثر.
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