أزمة بسبب مسحات كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى حميات العباسية؟

قال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، ان الأطقم الطبية تدفع ثمن الإهمال بالمستشفيات حكومية أو خاصة.

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وأشار الزيات، في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى نشوب اشتباكات بمستشفي حميات العباسية، بين الاطقم الطبية والمواطنيين بسبب طلب عمل مسحات لفيروس كورونا.

وطالب عضو المجلس، بتفعيل قانون يجرم التعدي علي الاطقم الطبية والمنشأت، بعقوبه تصل الي مليون جنيه غرامه وخمس سنوات حبس، بالاضافه الي عمل شرطة منشأت طبية، ووضع كا ميرات داخل المستشفي.



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وأشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفيي حميات وصدر العباسية، في إطار خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتقديم كافة الخدمات الطبية، والتعامل مع جميع أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) من حيث التشخيص والعلاج، وضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وجاء ذلك مساء يوم السبت الماضي، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، يرافقها عدد من قيادات الوزارة لكل من مستشفى حميات العباسية ومستشفى صدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها، بتفقد مستشفى حميات العباسية، وتأكدت من جاهزية جميع خيم الانتظار والفرز المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتوافر أجهزة الاشعات والتحاليل بالخيم لسرعة أداء الخدمة الطبية للمرضى، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة بها، مشددة على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومنع التكدس والاختلاط بين المرضى، على أن يتم الانتهاء من تشغيل هذه الخيم بكامل طاقتها يوم الإثنين المقبل.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بـ مبنى (6) بمستشفى صدر العباسية، والذي من المقرر أن يصبح حجر صحي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بسعة 166 سريرًا، وحرصت على تفقد غرف المبنى، ورفع كفاءة شبكة الغازات، والكهرباء، والدهانات، كما وجهت بتوفير كافة الاحتياجات وسبل الإعاشة اللازمة للمرضى، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء العمل بهذا المبنى قريبًا.

كما تفقدت الوزيرة قسم المعامل بمستشفى صدر العباسية، والذي تم تزويده بجهاز "pcr" جديد لإجراء الفحوصات اللازمة بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يتم بدء العمل به خلال الأسبوع الجاري، وحرصت الوزيرة أيضًا على تفقد خيم انتظار المرضى وذويهم، ووجهت بتزويدها بمراوح ودورات مياه، وتشغيل بوابة المستشفى المطلة على طريق الاوتوستراد لاستقبال المرضى.