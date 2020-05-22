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طبيب: انحسار كورونا فى مصر سيحدث عندما تنخفض الإصابة لأقل من 1%

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:03 م
فبروس كورونا
فبروس كورونا
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شيرين عادل

قال  الدكتور أحمد نجيدة ، الطبيب والباحث بجامعة بورتسموث البريطانية  إن وزارة التعليم العالى فى مصر  تنبأت أمس الخميس بتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نهاية الشهر الجارى  بناء على معدلات التعافي والتى بلغت 28% .

وكشف  الدكتور أحمد نجيدة ، خلال استضافته  ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى   ،  عن  معدلات  تزايد الإصابة ب فيروس كورونا فى العالم  بنسب 1.5 : 3.5%  ، أما مصر فتسجل حاليا 1.4% ، مشيرأ  إلى أنه فى حالة تسجيل مصر لأقل من 1% فى منتصف يوليو ستدخل مصر فى حالة انحسار الفيروس واختفائه  . 

وأكد  الدكتور أحمد نجيدة  ، أن تسجيل مصر معدل 1.4% بحالات الإصابة بفيروس كورونا هو أمر مبشر وغير مقلق على الإطلاق  ، لافتأ إلى أن معدل النمو فى حالات الإصابة يزيد بنسبة 5% فقط ، مشيرأ  إلى أنه فى حال تضاعف النسبة   لـ  15% يمثل  مرحلة الخطر بعينها .

وأشار  الطبيب والباحث بجامعة بورتسموث البريطانية  ، إلى أن  مصر تحتاج الفترة الحالية لانخفاض معدلات تضاعف الإصابة بفيروس كورونا لأقل من 1% .

وتابع  الدكتور أحمد نجيدة ، الطبيب والباحث بجامعة بورتسموث البريطانية  ،  ان الإجراءات  فى دول العالم التى تساهم فى انخفاض معدلات الإصابة  بفيروس كورونا أولها فرض حظر كلى  ، إكتشاف أغلب المصابين بفيروس كورونا وذلك من خلال فحص شامل ، أو من خلال إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية .


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