طبيب: انحسار كورونا فى مصر سيحدث عندما تنخفض الإصابة لأقل من 1%





قال الدكتور أحمد نجيدة ، الطبيب والباحث بجامعة بورتسموث البريطانية إن وزارة التعليم العالى فى مصر تنبأت أمس الخميس بتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نهاية الشهر الجارى بناء على معدلات التعافي والتى بلغت 28% .





وكشف الدكتور أحمد نجيدة ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، عن معدلات تزايد الإصابة ب فيروس كورونا فى العالم بنسب 1.5 : 3.5% ، أما مصر فتسجل حاليا 1.4% ، مشيرأ إلى أنه فى حالة تسجيل مصر لأقل من 1% فى منتصف يوليو ستدخل مصر فى حالة انحسار الفيروس واختفائه .





وأكد الدكتور أحمد نجيدة ، أن تسجيل مصر معدل 1.4% بحالات الإصابة ب فيروس كورونا هو أمر مبشر وغير مقلق على الإطلاق ، لافتأ إلى أن معدل النمو فى حالات الإصابة يزيد بنسبة 5% فقط ، مشيرأ إلى أنه فى حال تضاعف النسبة لـ 15% يمثل مرحلة الخطر بعينها .





وأشار الطبيب والباحث بجامعة بورتسموث البريطانية ، إلى أن مصر تحتاج الفترة الحالية لانخفاض معدلات تضاعف الإصابة بفيروس كورونا لأقل من 1% .





وتابع الدكتور أحمد نجيدة ، الطبيب والباحث بجامعة بورتسموث البريطانية ، ان الإجراءات فى دول العالم التى تساهم فى انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا أولها فرض حظر كلى ، إكتشاف أغلب المصابين بفيروس كورونا وذلك من خلال فحص شامل ، أو من خلال إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية .







