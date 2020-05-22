محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لعرض مفاهيم اختيار شرم الشيخ كمدينة للسلام العالمي

الحقبة الأولي : " شهداء الغدر والخيانة شهداء حرب 1967".. الحقبة الثانية : " شهداء العزة والكرامة شهداء حرب أكتوبر 1973".. الحقبة الثالثة : " شهداء الأمن والسلام شهداء الحرب علي الإرهاب حتي الآن". عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، إجتماعا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع المهندسة شيماء كمال أبو الخير لعرض المفاهيم الخاصة باختيار شرم الشيخ كمدينة للسلام العالمي من خلال رؤية المهندسة شيماء أبو الخير لثلاث حقبات تاريخية مرت علي مصرنا العزيزة وهي





وعرضت المهندسة شيماء الفكرة التصميمية علي أساس إستخدام الإضاءة بثلاث ميادين وتم توجيه الدعوة لها من قبل المحافظ لزيارة مدينة شرم الشيخ قبل إختيار الميادين ورحبت المهندسة شيماء بالدعوة التي ستتم عقب عطلة عيد الفطر المبارك





وفي نهاية الإجتماع وجه المحافظ الشكر للمهندسة شيماء أبو الخير وأكد علي دعمه للفكرة وروح الشباب وإهتمامه بالأفكار الشابة الجديدة.





يشار أن المهندسة شيماء كمال أبو الخير هي احدي النماذج التي سطعت أسمائها في سماء العالمية فهي مصممة الديكور التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريمها في المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية لحصولها على جائزة أفضل تصميم قطعة أثاث في العالم في مسابقة تصميم المنتجات الدولية التي عقدت بلندن عام 2016 وقد لُقِبَت رسميًا من قبل لجنة تحكيم المسابقة بأفضل تصميم لقطعة أثاث في العالم، لتصبح أول مصرية تنال هذه الجائزة ذات المقام الرفيع.





عقب تخرجها عام 2008 من الجامعة الألمانية بدأت مسيرتها المهنية واتجهت إلى دراسة التصميم في أكاديمية فلورنسا للفنون بإيطاليا وبعد عودتها إلى أرض الوطن قامت بتأسيس شركتها لتصميم منتجات الأثاث والإضاءة ، تعتمد في تصاميمها على توظيف الحضارة الفرعونية بطريقة معاصرة لإبراز جمال تلك الحضارة الرائدة في مجال التصميم بالعالم.





في عام 2013 تم ترشيحها من قبل جمعية مصممي الديكور البريطانيين لأفضل تصاميم العالم في لندن بالمملكة المتحدة ، كما فازت بجائزة "التصميم" ثلاث مرات متتالية للسنوات 2014 و 2015 و 2016 بميلانو في إيطاليا.

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