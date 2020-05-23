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برلمان

بعد عامين من تطبيقه .. البرلمان يبحث تعديل قانون الرياضة الجديد

السبت 23/مايو/2020 - 07:04 ص
قانون الرياضة
قانون الرياضة
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أحمد أيمن
قال النائب طارق السيد، وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة تعديل قانون الرياضة الجديد، وذلك للانتهاء منه وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والأخير، بهدف النهوض بالمنظومة الرياضية في مصر.

وطالب السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، الحكومة بسرعة إرسال التعديلات إلى البرلمان لإحالتها إلى لجنة الرياضة عقب استئناف اجتماعاتها التي توقفت خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعطاء الأولوية لعدد من اللجان كالخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية لمناقشة موازنة العام المالي الجديد.


وأوضح النائب أن قانون الرياضة الجديد خضع للتطبيق على مدى عامين منذ إقراره من البرلمان، لكن كشف تطبيقه عن وجود حاجة لإجراء بعض التعديلات عليه خاصة في مجال الاستثمار الرياضي لزيادة وجذب الاستثمارات.
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