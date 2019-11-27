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برلمان

استقلال مركز التسوية وتقليص صلاحيات الأولمبية.. تعديلات جديدة على قانون الرياضة| تفاصيل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة، سوف تشهد مناقشات لتعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بسب بعض المواد الخاصة باللجنة الأولمبية وصلاحياتها ومركز التسوية والتحكيم الرياضي، وذلك بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من المفترض أن يكون دور اللجنة الأولمبية مقتصرًا فقط على إعداد المنتخبات القومية للبطولات المختلفة التي تشارك فيها، إلا أنها تدخل بشكل سافر فير عمل الأندية ونهت على دور وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح عضو البرلمان، أن دور اللجنة الأولمبية في التعديلات المقرر إدخالها على قانون الرياضة، سوف يكون خاصا بالنواحي الفنية فقط للاعلعاب التابعة لها، أما بالنسبة للنواحي الإدارية والمالية، فسوف تؤول لوزارة الشباب والرياضة بمفردها.

وفيما يتعلق بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي، صرح عضو البرلمان بأنه أصبح به مراكز قوى وحفظت فيه كثير من القضايا رغم وضوحها، بسبب تدخلات من رئيس اللجنة الأولمبية، مضيفًا بأن النص الحالي بالقانون كان الهدف منه أن يتبع المركز اللجنة الأولمبية لعدم وجود مقر لها، ولم يكن الغرض منها سيطرة شخصٍ بعينه على عملها.

وأشار إلى أن التعديلات الجديده على قانون الرياضة سوف تجعل مركز التسوية وفض المنازعات مستقلًا، حتى تكون هناك حيادية أكثر.
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