د. هادي التونسي يكتب: الدكتور صبحي بدير

كيف يمكن لمن يعمل كل ليلة مغنيا مع فرقة شهيرة في نوادي ليلية، بل ويسافر معها في جولات خارجية ان يكمل دراسته بمعهد التربية الموسيقية والكونسرڤتوار؟ كيف يمكن ان يلمع كمغني للأغاني الشعبية الغربية، وأيضا كمغني للأوبرا شارك الأداء وهو طالب قبل حصوله علي الدكتوراه في الأوبرا الإيطالية والفرنسية مع اشهر مغنيي الأوبرا المصريين من أساتذته ؟ كيف يمكن ان يغني بخمس لغات دون لكنة، و يتفوق علي مغنيين بريطانيين بشهادة نقابتهم ،و تختاره سنغافورة بلد التميز لإحياء حفلة فرقتها الافتتاحية؟ و لماذا منحه رئيس إيطاليا لقب فارس، كالمعتاد قبل ان تكرمه مصر؟ كيف أمكن له ان يحوز كطالب إعجاب مدرسيه المشاهير فيشاركهم الأداء، و كيف اعتني بتدريب و تصعيد كفاءات أصبحوا أعلاما في مجالهم وأصدقاءه بتواضع و نزاهة و محبة، حتي جمعهم الوفاء و الأمان و المودة ،و استمروا يعملون معه في تآلف عبر عقود؟ ما كل هذا التميز الذي جعل الفرقة الأصلية التي أبهرت محبي الموسيقي الغربية تصبح أسطورة لقرابة نصف قرن منذ بدايتها؟

شاهدته في السبعينات في حفلات قصر المنتزه بالإسكندرية الصيفية، يشيع جوا من الرومانسية بأداء رائع للأغاني الفرنسية و الإيطالية الحالمة الناعمة، يجعلنا نعيش احلي مشاعر الحب و التجلي؛ اداء يشعرك ان وراءه نبلا أرستقراطيا حانيا كامنا خلف شخصية مستقيمة حذرة متواضعة مسالمة، شعور قد لم استطع وصفه وقتها،لكن اكدته السنين، كانت السبعينات فترة ليبرالية الفكر، و كنت كفئة من شباب ذلك الجيل احفظ الكثير من تلك الأغاني ، اتابع اخبار و صور مغنييها، و عاصرت كيف كان الازدحام لمشاهدة فرقة الپيتي شا، و طابور سيارات المشاهدين يمتدكيلومترات لدخول أسوار القصر بالذات في الحفلات الصباحية، فالفرقة أسهمت في نشر الغناء الغربي و تحديث فنوننا، ثم باعدت سنوات عملي الدبلوماسي في الخارج في العقود التالية بيني و حفلات الفرقة، بينما كان د صبحي بدير يمارس عمله أيضا مدرسا للغناء الفردي يعتني بتدريبهم و تبادل الخبراء و المنح مع إيطاليا، التي منحته لقب فارس تقديرا لإثراء التبادل الثقافي، و ربما أيضا لدوره في نشر ثقافة المتوسط التي جمعت قرونا بين ضفتيه، و بين من علمهم من اختارهم للعمل معه في فرقة الأصدقاء التي كونها منهم و زميله المغني المتميز صادق قلليني.



