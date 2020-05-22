AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. فوضى ومشاجرة في برلمان هونج كونج بسبب قانون صيني

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:12 م
مشاجرة في برلمان
مشاجرة في برلمان هونج كونج
Advertisements
شيماء مصطفى
شهد برلمان هونج كونج اشتباكات ومشاجرات بين المعارضة والأمن، بسبب قوانين الأمن الجديدة التي ناقشتها الصين في هونج كونج.

وأظهرت لقطات مصورة داخل المجلس، تشاجر عدد من المعارضة مع الأمن، وذلك خلال اجتماع لجنة مجلس النواب، على خلفية مناقشة الصين مقترحا يفرض قانون جديد مرتبط بالأمن القومي في هونج كونج.

وبحسب شبكة "ذا فويس أوف أمريكا"، فإن هذا القانون من شأنه أن يعزز "آليات التطبيق والإنفاذ" في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا.

كما يسمح لأجهزة الأمن القومي الصينية بإنشاء وكالات في هونج كونج "عند الحاجة"، حيث تأتي تلك الخطوة ردا على المظاهرات المناهضة للحكومة في العام الماضي.

وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر لم تسمها أن مشروع القانون سيمنع الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وذكرت شبكة "صوت أمريكا"، أن المسؤولين الصينيين طالبوا الأشهر الماضية بسن تشريع جديد لمنع التخريب والانفصال والتدخل الأجنبي  والإرهاب وجميع الانشطة التحريضية التي تهدد استقرار البلاد.

لكن أثيرت المخاوف داخل هونج كونج بعد أن ذكرت المعارضة أن الصين تتطلع للسيطرة على المدينة حيث يمكن أن يكون التشريع المحتمل نقطة تغيير المدينة بأكملها.
شاهد.. فوضى ومشاجرة في برلمان هونج كونج بسبب قانون صيني
شاهد.. فوضى ومشاجرة في برلمان هونج كونج بسبب قانون صيني
شاهد.. فوضى ومشاجرة في برلمان هونج كونج بسبب قانون صيني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجة كورونا شرسة وقاتلة تهدد الصين من جديد

في اللحظة الأخيرة.. إلغاء مؤتمر لـ مجموعة العشرين بسبب خلاف ترامب والصين

بومبيو يحذر الصين من التعرض للصحفيين الأمريكيين في هونج كونج

اعتداء بالضرب ومشادات عنيفة فى برلمان هونج كونج.. شاهد

ترشيحاتنا

رسميا.. هل تزوج عمرو دياب من دينا الشربيني ومتى؟.. الحقيقة الكاملة

بقع دماء على ملابس بائعة المناديل.. الضحية: ركبت مع السواق من منشية ناصر علشان يوصلني للقاهرة الجديدة وهناك اغتصبني

الصحة توضح محتويات حقيبة الحالات البسيطة لفيروس كورونا

تحليل كورونا دليفري..هل تقدم وزارة الصحة خدمة إجراءpcr بالمنازل.. الوزراء يجيب

الأوقاف تكرم فريق عمل الاختيار بعد عيد الفطر

لكزس lexus تقرر تخفيض أسعارها في مصر بقيمة 500 ألف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل وتاريخ كسوة العيد.. احتلت المكانة الأولى بين مظاهر احتفال الفاطميين بعيد الفطر

لكزس lexus تقرر تخفيض أسعارها في مصر بقيمة 500 ألف جنيه

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال