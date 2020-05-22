توريد 54 ألف طن من الأقماح بشون أسوان

تواصل محافظة أسوان استقبال الأقماح الموردة ضمن موسم حصاد القمح للعام الحالي، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية، وذلك داخل 5 صوامع وشون بنطاق المحافظة.









ومن جانبه قال المهندس حسين جلال رئيس الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بمحافظة أسوان ، أن إجمالى الكميات الموردة من القمح وصل إلى 54 ألفا و 426 طنا و430 كيلو جرام ، وأن الصوامع والشون كانت قد بدأت فى استقبال شحنات القمح منذ منتصف شهر إبريل الماضى، وذلك داخل 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن منها.





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وأوضح أن الكميات التى تم توريدها شملت 5573 و 520 طن بمطحن أسوان ، و 608 و 225 طن بشونة المطحن بكوم أمبو، بجانب 11 ألف و 801 طن و 400 كيلو بمطحن حورس بإدفو، بالإضافة إلى 17 ألف و 666 طن و 960 كيلو بالشركة المصرية القابضة للصوامع "صومعة المفالسة"، علاوة على 18 ألف و 776 طن و 320 كيلو بصومعة الراجحي بتوشكى وذلك بإجمالى 54 ألف و 426 طن و 430 كيلو .









وأشار المهندس حسين جلال إلى أنه توجد متابعة يومية بشكل مستمر من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى أعطى توجيهاته بضرورة الإستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لاستكمال عملية استلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها في الصوامع والشون المخصصة لذلك.









وتابع أن الصوامع والشون بالمحافظة بدأت في استقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون بنك التنمية والائتمان الزراعى بطاقة 5 ألاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة تابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن .









وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة صوامع المفالسة بقرية الكلح شرق والتى تصل السعة الإجمالية لها 60 ألف طن، وتتكون من 12 خلية حيث أن كل خلية تصل سعتها لـ 5 آلاف طن وتأتى ضمن 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن.







