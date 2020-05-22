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فن

على العهد يا رجالة.. شيكو يعلق على معركة البرث.. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:29 م
شيكو
شيكو
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مصطفى كرم

شارك الفنان هشام محمد " شيكو" جمهورة بصورة لشهداء معركة البرث عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق هشام محمد على الصورة قائلا "علي العهد يا رجالة....من اسوان للمعمورة  اللهم ارحم شهداء الوطن".

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .

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تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى

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