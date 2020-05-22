خالد الجندى يذيع قصيدة للمنسى.. فيديو

الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصيدة وطنية بصوت الشهيد البطل العقيد احمد المنسى ، قائد ملحمة مربع البرث، بشمال سيناء. أذاع





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: الإخوان الإرهابيون، الذين يعيشون عالة متسولين، فى بلاد تعطيهم الفتات من الأموال ليهاجمون مصر، بعد أن باعوا دينهم، صراحتهم ويحرضون على الدم، ومش هنلاقى حاجة تعكنن بها عليها غير بصوت البطل احمد المنسى ".





وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد حذر من التقليل من الحديث الضعيف، لافتًا إلى أن هذه الأحاديث ليست مكذوبة، ولكنها أقل من الحسن والصحيح، وأعلى من الحديث الموضوع.





وقال: "الحديث الضعيف لازم يحترم، لأنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، وأنا حزين أن ظهر شخص يقول حديث ضعيف، عن رمضان أوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لكن أجمعت الأمة على قبوله وهو صحيح المعنى، فالحديث الضعيف يمكن أن يكون قاله النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك ضعف فى إسناده".