AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فنانون يجتمعون في أول سحور رمضاني أونلاين.. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:13 م
سحور رمضاني أونلاين
سحور رمضاني أونلاين
Advertisements
محمد نحلة - سعيد فراج
في تجربة هي الأولى من نوعها،  اجتمعت توليفة من الفنانين في أول سحور رمضاني أونلاين في مصر،  يعيد بهجة "اللمة" والتجمع وسط أزمة الحجر الصحي وعزلة كورونا. 

سحور افتراضي وواقعي في نفس الوقت هي الفكرة التي أقيم عليها حفل سحور "Liv Virtual Sohour" الذي جمع نخبة من المؤثرين ورموز السوشيال ميديا،  مثل الفنانين مروان يونس وخالد مختار وعبدول وعمرو حلمي من ريدبل وفرقة ديسكو مصر مع إضفاء لمسة فنية غنائية على وقع غناء الفنان والموسيقي أسامة الهادي، كما حمل جانبًا خيريا للمساهمة في جمع تبرعات لصالح بنك الطعام المصري، عبر قيام الجهة المنظمة بالتبرع بقيمة حفل السحور السنوي هذا العام. 

تعد هذه المبادرة أول سحور أونلاين في مصر تماشيا مع إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمجابهة تفشي فيروس كورونا، حيث اجتمع المشاركون عبر تطبيق زووم في محادثة مصورة جماعية ومباشرة كل من منزله تعيد بهجة التجمع ولمة رمضان بدون تواجدهم في نفس المكان،  في حفل استمر أكثر من ساعتين تخللته فقرة غنائية  لأسامة الهادي، وتم توصيل السحور للفنانين المشاركين عبر خدمة الدليفري "بايتس" بالتعاون مع أطعمة تغميسة وتنظيم كاروسيل،  وسارت فكرة السحور للتوعية بأهمية الالتزام  بالتباعد الاجتماعي والبقاء في البيوت حتى انقشاع غمة الوباء التي عزلت ملايين البشر عن بعضهم البعض.
فنانون يجتمعون في أول سحور رمضاني أونلاين.. صور
فنانون يجتمعون في أول سحور رمضاني أونلاين.. صور
فنانون يجتمعون في أول سحور رمضاني أونلاين.. صور
فنانون يجتمعون في أول سحور رمضاني أونلاين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفن في زمن الكورونا.. أول حفلة أونلاين لـ ديسكو مصر

منهم تامرعاشور وعزيز مرقة.. المطربون يلجأون لحفلات الـ أونلاين بسبب كورونا

تامر عاشور ومايك ماسي يقدمان حفلات على السوشيال ميديا.. مطربون يتجهون لـ الـ «أون لاين» بسبب كورونا

حفلات الأون لاين .. حيلة النجوم للغناء في زمن كورونا

ترشيحاتنا

أكسفورد تعتزم تجربة لقاح كورونا على الأطفال والشباب وكبار السن

شاهد| فيديو جديد للحظة سقوط طائرة الركاب الباكستانية في منطقة سكنية

الدينار الكويتي يقفز 34 قرشا.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلي

نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

هل يجوز الإفطار لمن سافر في سيارة مكيفة مسافة 80 كيلو؟

قبل رؤية هلال شهر شوال .. هاشتاج#العيد_السبت يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي

راقب نفسك.. أعراض كورونا بعد 3 أيام من الإصابة

النتيجة مذهلة.. طريقة تطويل الشعر بماء البصل