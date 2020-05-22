فنانون يجتمعون في أول سحور رمضاني أونلاين.. صور

في تجربة هي الأولى من نوعها، اجتمعت توليفة من الفنانين في أول سحور رمضاني أونلاين في مصر، يعيد بهجة "اللمة" والتجمع وسط أزمة الحجر الصحي وعزلة كورونا.





سحور افتراضي وواقعي في نفس الوقت هي الفكرة التي أقيم عليها حفل سحور "Liv Virtual Sohour" الذي جمع نخبة من المؤثرين ورموز السوشيال ميديا، مثل الفنانين مروان يونس وخالد مختار وعبدول وعمرو حلمي من ريدبل وفرقة ديسكو مصر مع إضفاء لمسة فنية غنائية على وقع غناء الفنان والموسيقي أسامة الهادي، كما حمل جانبًا خيريا للمساهمة في جمع تبرعات لصالح بنك الطعام المصري، عبر قيام الجهة المنظمة بالتبرع بقيمة حفل السحور السنوي هذا العام.



