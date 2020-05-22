الإفتاء تستعد لإعلان رؤية هلال شوال .. صور

أنهت دار الإفتاء المصرية كافة استعداداتها لإعلان رؤية هلال شهر شوال 1441 هـ.









وأعنلت دار الإفتاء، أنها ستسطلع بعد غروب شمس اليوم الجمعة، الموافق ٢٢ مايو، التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك ، رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية.









وينقل موقع صدى البلد، بثا مباشرا على صفحته الرسمية على فيس بوك، لرؤية هلال شهر شوال، وعيد الفطر المبارك.









وكشفت أن هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وأن توشكى وأسوان و الوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم رؤية الهلال منها.









وأكدت أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.







