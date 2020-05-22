بعد إصابته بـ كورونا.. تدهور حالة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق

حرصت زوجة الكابتن شعبان عبد الوهاب نجم منتخب مصر والزمالك فى كرة السلة السابق على توجيه استغاثة من أجل إنقاذ اللاعب عقب إصابته بفيروس الكورونا.
وأكدت زوجة اللاعب أنه توجه إلى مستشفى حميات امبابة من أجل أخذ المسحة وبالفعل ظهرت النتيجة إيجابية.
وشددت زوجة نجم منتخب مصر لكرة السلة السابق على تدهور حالة زوجها بسبب معاناته من مرض السكر وانخفاض ضغط الدم .
وأضافت أنها من المختلطين بالدرجة الأولى لزوجها هي وطفلها الصغير خلال فترة مرضه منذ أكثر من عشرة أيام ماضية وأن الحالة بدأت بدور برد خفيف ثم تدهورت الحالة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.
وأكدت زوجة لاعب الزمالك السابق أنه يعمل بشركة بتروجت وأنه كان يوجد بها حالة واحدة فقط ومن الممكن أن تكون هذه الحالة هي سبب انتقال الفيروس لزوجها .
وناشدت زوجة شعبان عبد الوهاب "بينو" جميع المسئولين لسرعة اتخاذ الإجراءات ونقل زوجها عقب تدهور حالته الصحية.