نقشوه على مقبرة رخمي رع.. باحث أثري: كحك العيد أصله فرعوني والعيدية فاطمية

قال الباحث الأثري أحمد عامر إن المصريين القدماء هم أول من عرفوا كعك العيد حيث كان الخبازون في البلاط الفرعوني يحسنون صنعه بأشكال مختلفة، مثل: اللولبي والمخروطي والمستطيل والمستدير، وكانوا يصنعونه بالعسل الأبيض، وقد ووصلت أشكاله إلى مائة شكل نقشت بأشكال متعددة على مقبرة الوزير "رخمي رع" في الأسرة الثامنة عشرة بطيبة، وكان يسمى بالقرص.





وأضاف أن المصريين القدماء كانوا يرسمون على الكعك صورة الشمس، وكان المصريون القدماء يمزجون عجين الكعك والخبز بأرجلهم في حين يمزجون الطين بأيديهم، وكانوا يصنعونه بالعسل الأبيض ودقيق القمح والسمن، وكانوا يضعونه فى المقابر الفرعونية، فيما كانت زوجات الملوك يقدمن الكعك للكهنة الحارسين لهرم خوفو فى يوم تعامد الشمس على حجرة خوفو.