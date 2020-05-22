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أخبار العالم

باكستان تعلن حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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وكالات
كشف المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، اليوم الجمعة، حصيلة ضحايا الطائرة المدنية التي تحطمت في منطقة سكنية بكراتشي.




وأوضح أن حادثة التحطم أسفرت عن مصرع 41 شخصا على الأقل.


وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن الطائرة التي تحطمت من طراز "إيرباص" كانت تقل 99 شخصا، أثناء اقترابها من المطار، فيما نجا راكبان فقط.

ولفت إلى أن الوكالة المستقلة للتحقيقات بسلامة النقل في باكستان ستحقق في الحادث.

وتحطمت طائرة مدنية باكستانية بسبب عطل فني في المحرك، بحسب ما ذكر موقع نيوز انترناشيونال الباكستاني.

ونشرت قناة "جيو" الباكستانية، مقطع صوتي للطيار يقول فيه إن هناك عطل في المحرك، وذلك قبل فقد الاتصال مع هيئة الطيران المدني، قبل دقيقة من هبوط الطائرة.

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